ترامب: موسكو وحدها لا تكفي... يجب أن أخذ سانت بطرسبورغ أيضا

2018/07/16 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في أي حال من الأحوال سيتم انتقاده في بلاده بعد اجتماعه مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

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