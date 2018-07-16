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ترامب: موسكو وحدها لا تكفي... يجب أن أخذ سانت بطرسبورغ أيضا
2018/07/16 | 06:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يعتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه في أي حال من الأحوال سيتم انتقاده في بلاده بعد اجتماعه مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين.

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