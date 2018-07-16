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بيسكوف: زيادة الميزانية العسكرية لحلف
2018/07/16 | 07:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب.

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