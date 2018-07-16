2018/07/16 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيسكوف: زيادة الميزانية العسكرية لحلف " الناتو" يلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيسكوف: زيادة الميزانية العسكرية لحلف " الناتو" يلزم روسيا بأن تكون في حالة تأهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).