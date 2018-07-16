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تعليق عادل رامى على تتويج فرنسا بالمونديال
2018/07/16 | 07:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – أعرب الدولى الفرنسي عادل رامي على سعادته بتتويج منتخب بلاده بمونديال 2018 قائلا : “نحن أبطال العالم، إنه أمر جنوني  لايصدق، أن تصبح بطلا عالميا في الرياضة الأكثر شعبية في العالم ليس بالأمر السهل”.

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