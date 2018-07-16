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راكيتيتش : فرنسا تستحق الفوز بالبطولة
2018/07/16 | 07:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – يري الدولى الكرواتى ايفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة الإسباني أن منتخب فرنسا استحق الفوز بالمباراة النهائية لمونديال 2018 .

وقال راكي  : ” فرنسا تستحق الفوز، تهانينا لهم، لكننى فخور بما قدمناه وعلينا الإحتفال به مع الشعب الكرواتى”.

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