راكيتيتش : فرنسا تستحق الفوز بالبطولة

2018/07/16 | 07:28

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هاى كورة – يري الدولى الكرواتى ايفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة الإسباني أن منتخب فرنسا استحق الفوز بالمباراة النهائية لمونديال 2018 .

وقال راكي : ” فرنسا تستحق الفوز، تهانينا لهم، لكننى فخور بما قدمناه وعلينا الإحتفال به مع الشعب الكرواتى”.

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