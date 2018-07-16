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فيديو| بوتين يعبر عن سعادته بنجاح المونديال الروسي
2018/07/16 | 07:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سعادته البالغة بعد نجاح كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

واختتم كأس العالم في روسيا، بتتويج منتخب فرنسا بالمونديال، بعد الفوز على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأشار بوتين إلى أنه حزين لنهاية كأس العالم، لأنه كان مصدر سعادة للجميع، وكان سببًا للتعرف على أصدقاء جدد.

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