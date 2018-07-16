تواصل الاحتجاجات جنوب العراق وقبائل تقطع طريقا رئيسا مؤدياً للعاصمة بغداد

2018/07/16 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استمرت التظاهرات "الغاضبة" في محافظات جنوب العراق والتي انطلقت شرارتها الأولى من البصرة اغنى محافظة نفطية في البلاد وذلك احتجاجا على انعدام الخدمات، وتردي الواقع المعيشي، وتفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، ودوائرها، وانتشار البطالة.

واقدمت عشائر "خفاجة" في محافظة ذي قار في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين على قطع الطريق الرئيس المؤدي الى العاصمة بغداد، ومحافظة واسط.

وقال مصدر لشفق نيوز، ان المئات من أبناء القبيلة قد انتشروا على الطريق المذكور واضرموا النيران في الإطارات، وهم يهتفون تنديدا بالإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد المتظاهرين.

وبدأت الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوع من محافظة البصرة، وامتدت لاحقًا إلى محافظات أخرى ذات أكثرية شيعية جنوب البلاد، منها: المثنى، وميسان، والديوانية، وذي قار، وتطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل: الماء، والكهرباء، وفرص العمل، ومحاربة الفساد.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية، وأموال، لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدييْن القصير والمتوسط.

بينما أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الأحد، قوات الأمن بعدم إطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين المطالبين بتوفير الخدمات، وفرص العمل جنوب البلاد، وذلك بعد سقوط 4 قتلى خلال أسبوع.

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