الجيش التركي يعتقل قائد «الشرطة العسكرية» في عفرين

2018/07/16 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتباعه يقتلون عنصرين من فصيل معارض ...

اعتقل الجيش التركي، مساء الأحد، قائد ما تسمى بـ «الشرطة العسكرية»، ميلاد الحمود، في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، على خلفية تهم تتعلق بتجارة «الممنوعات».

وأفاد مصدر خاص لـ (باسنيوز)، أن «الجيش التركي اعتقل قائد الشرطة العسكرية التابعة للفيلق الثاني المدعو ميلاد الحمود وليه، من مركزه في مبنى الأسايش التابعة للإدارة الذاتية سابقاً في حي المحمودية بعفرين، على خلفية اتهامه بتجارة الحشيش والكبتاغون».

وحسب المصدر، فإن المدعو ميلاد الحمود كان مقرباً من الأتراك وله سطوة كبيرة داخل عفرين، مشيراً إلى أنه بعيد اعتقاله قام أتباعه بقتل عنصرين من فصيل ‹الجبهة الشامية› طعناً بالسكاكين، في تمام الساعة 8 مساء، قرب مطعم فين وسط المدينة.

وكانت المنطقة المذكورة قد شهدت في وقت سابق الأحد، اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين ‹أحرار الشرقية› و‹الجبهة الشامية›.

فيما ذكرت مصادر المعارضة، أن اعتقال المدعو ميلاد الحمود جاء نتيجة خلافات شخصية، لم تحددها.

يذكر أن كل ميليشيا معارضة تعمل ضمن إطار غرفة «غصن الزيتون» لديها شرطة عسكرية خاصة بها، ما يزيد في معاناة المواطنين، حيث تتناوب كل منها على اعتقالهم حسب اتهامات خاصة بها، وكثيراً ما تأتي تلك الاعتقالات بهدف طلب الفدية وابتزاز المواطنين الكورد.

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