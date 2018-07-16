2018/07/16 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع طرق وسطو مسلح لسيارات المدنيين ...

اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين فصيل ‹أحرار الشرقية› و‹السلطان مراد› المواليين لتركيا، مساء اليوم الأحد، في مدينة عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وسط حالة من الخوف والقلق بين المدنيين.

وأفادت مصادر محلية لـ (باسنيوز)، أن «عناصر الفصيلين أطلقوا الرصاص الغزيز في الشارع الفرعي المحيط بمطعم فين على طريق راجو الرئيسي حيث يتواجد فيه مقر السلطان مراد».

وأوضحت المصادر، أن «الرصاص أصاب شرفات المنازل، دون التأكد من حجم الخسائر، مع التزام المدنيين بالبقاء في منازلهم، وسط استمرار سماع أصوات متقطعة للرصاص».

وكانت اشتباكات مماثلة قد حصلت فجر اليوم بين عناصر الميليشيات المعارضة، خلف مدرسة الريفية في عفرين القديمة، تخللتها إلقاء قنابل يدوية، حسب شهود محليين.

وفي سياق متصل، أكد مصدر محلي من ريف عفرين لـ (باسنيوز)، أن مجموعة سيارات تعرضت صباح يوم السبت لعملية سطو مُسلح، بعد قطع طريقها عند أحراش قرية باسوطة، من قبل أحد الفصائل التي لم تعرف هويتها.

كما وكشف المصدر أن «مجموعة من الميليشيات الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على عدد من السيارات القادمة من قرية غزاوية باتجاه مدينة عفرين، بالإضافة إلى سلب ونهب المال والمصاغ وأجهزة الخليوي من عشرات المواطنين».

يشار إلى الانتهاكات المتواصلة على يد ميليشيات المعارضة منذ نحو أربعة أشهر جعلت حياة المدنيين صعبة للغاية، بسبب استمرار عمليات النهب والسطو المسلح والاعتقالات العشوائية التي تهدف الكثير منها إلى طلب الفدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اشتباكات مسلحة بين فصائل «غصن الزيتون» وسط عفرين) نشر أولاً على موقع (باسنيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اشتباكات مسلحة بين فصائل «غصن الزيتون» وسط عفرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (باسنيوز).