2018/07/16 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف-الشرقية 15 تموز : اعلن في النجف عن استئناف الرحلات الدولية من والى المطار بشكل طبيعي ضمن عمل الادارة الجديدة بتوجيه من رئيس الوزراء وبعد الانتهاء من ترميم المرافق التي تضررت جراء اقتحام المطار وعقد محافظ النجف لؤي الياسري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع المدير الجديد للمطار علي جواد الذي كشف عن استعداد المطار لاستقبال 18 رحلة يوم غد الاثنين وعودة جدول الرحلات لوضعه الطبيعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الحركة الملاحية في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).