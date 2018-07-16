تحالف 38 يهدد باتخاذ خطوات تصعيدية

2018/07/16 | 07:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-الشرقية 15 تموز : حذر تحالف المادة 38 في العراق من ان استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين قد يؤدي الى تفاقم الاوضاع المتوترة اصلا مهددا باتخاذ خطوات تصعيدية تماشيا مع الحراك الشعبي وذكر التحالف الذي يضم اكثر من 55 منظمة في بيان مركزي ان المحافظات التي شهدت تظاهرات تعاني من صراعات بين احزاب متنفذة على المناصب افرغت تلك المحافظات من مواردها ومخصصاتها

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