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فرنسا تفوز بكأس العالم لعام 2018
2018/07/16 | 07:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البصرة-الشرقية 15 تموز : توجت فرنسا ببطولة كاس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزها على كرواتيا برباعية مقابل هدفين في نهائي  البطولة الذي احتضنه ملعب لوجينكي وسجل للديوك المهاجم انطوان جريزمان من خلال ضربة جزاء بعد ان تكفل المهاجم الكرواتي ماريو مانزوكيتش باحراز الهدف الاول لفرنسا بالخطأ في مرمى بلاده ثم سجل بول بوغبا الهدف الثالث قبل ان يختتم امبابي السيطرة الفرنسية بتسجيل الهدف الرابع فيما سجل ايفان بريستش هدف لكرواتيا التي كانت الترشيحات تصب في صالحها باعتبارها الحصان الاسود في البطولة وعاد  مانزوكيتش لتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده غير انه لم يكن كافيا للعودة بالنتيجة.

ويعد اللقب القاري هو الثاني لمنتخب فرنسا بعد انجاز  1998.

 

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