مودريتش : فخور بما قدمناه بالمونديال

2018/07/16 | 07:55

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هاى كورة – امتزجت مشاعر الحزن بالفخر عند الدولى الكرواتى لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني بعد خسارة منتخب بلاده لقب مونديال 2018.

وقال لوكا : “حزين لخسارتنا لكننى فخور بما قدمناه على مدار البطولة، لا يمكننا أن نلوم أنفسنا، لقد شعرت بحب وعاطفة العالم أجمع و نحن نقدر ذلك”.

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