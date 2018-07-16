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مودريتش : فخور بما قدمناه بالمونديال
2018/07/16 | 07:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – امتزجت مشاعر الحزن بالفخر عند الدولى الكرواتى لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني بعد خسارة منتخب بلاده لقب مونديال 2018.

وقال لوكا : “حزين لخسارتنا لكننى فخور بما قدمناه على مدار البطولة،  لا يمكننا أن نلوم أنفسنا، لقد شعرت بحب وعاطفة العالم أجمع و نحن نقدر ذلك”.

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