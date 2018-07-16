بيسكوف: وجهات النظر حول سوريا بين بوتين وترامب قد تكون صعبة

2018/07/16 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن تبادل وجهات النظر حول سوريا بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في هلسنكي يمكن أن تكون أمراً صعباً على خلفية العلاقات الأمريكية تجاه إيران.

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