مدرب فرنسا السابق: مونديال روسيا مجرد بداية

2018/07/16 | 08:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – أشاد ريمون دومينيك المدرب السابق للمنتخب الفرنسي بالجيل الحالى للديوك الذى نجح فى التتويج باللقب الثاني لكأس العالم قائلا : ” ما حدث فى روسيا مجرد بداية، هذا الجيل بإمكانه التتويج ببطولتى اليورو والمونديال المقبلين”.

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