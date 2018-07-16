ملتقى الاعمال ولاستثمار العراقي الاوربي الثالث يكرم الحنظل بدرع الموءتمر

2018/07/16 | 09:26

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الاقتصاد نيوز _ اثينا

كرم ملتقى الاعمال والاستثمارالعراقي الاوربي السنوي الثالث الذي اختتم اعماله بالعاصمة اليونانية " اثينا" امس الخميس رئيس رابطة المصارف الخاصه العراقية وديع الحنظل ، بدرع الموءتمر، عرفانا واعتزازا بدوره في تطوير القطاع المصرفي العراقي الخاص .

وعبر الحنظل في كلمة في الجلسه الختامية للموءتمر عن اعتزازه وتثمينه للدعوة الموجهة اليه من قبل الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية .

كما اشاد بالجهود التي بذلها الامين العام للغرفة ارشاد مبجروكذلك رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية جعفر الحمداني، مثمنا الجهود التي بذلتها ادارة الملتقى من اجل انجاح اعماله وتحقيق اهدافه .

كما اثنى الحنظل على التسهيلات التي قدمها سفير اليونان لدى العراق للوفد العراقي المشارك ،منوها باهمية هذه المشاركة بوفد عراقي حكومي رفيع.

كما عبر الحنظل عن اعتزازه بالتكريم الذي حظي به من قبل الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية ،متمنيا للملتقى والمشاركين فيه النجاح في تحقيق اهدافه المتمثلة بانفتاح العراق على الدول الاوربية وتشجيع الشركات الاوربية على الاستثمار في العراق وتفعيل دور المصارف الاوربية وتعزيز علاقات التعاون بينها وبين نظيراتها في العراق.

وكان الملتقى عقد على مدى يومين " الاربعاء والخميس" سلسلة جلسات عمل ،تم خلالها بحث الامور المتصلة بمرحلة اعادةً اعمار العراق والدخول في شراكات عمل مع الشركات الاوربية لتحقيق هذا الهدف ، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العراقي ونظيره الاوربي لاجل تحديث البنية التحتية في العراق بخاصة في مجالات الطاقة والبتروكيمياويات والانظمة المصرفية وتدريب وتطوير الموارد البشرية العراقية.





وضم الوفد العراقي الى جانب رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، كلا من مستشار رئيس الجمهورية شيروان الوائلي، ورئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة بفعل الارهاب مصطفى الهيتي ،ونائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس الوزراء سالار الامين ،ورئيس غرفة التجارة والصناعة في اقليم كردستان.

كما شاركت في الملتقى وفود مثلت الشركات الاستثمارية والتجارية في عدد من الدول العربية والاوربية.

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