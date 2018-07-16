2018/07/16 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، 16 يوليو/تموز، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا "لم تكن أسوأ من الآن"، بسبب "غباء" الجانب الأمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة لم تكن أسوأ من الآن بسبب "غباء" الجانب الأمريكي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة لم تكن أسوأ من الآن بسبب "غباء" الجانب الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).