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ترامب: العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة لم تكن أسوأ من الآن بسبب
2018/07/16 | 09:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، 16 يوليو/تموز، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا "لم تكن أسوأ من الآن"، بسبب "غباء" الجانب الأمريكي.

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