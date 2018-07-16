بافارد يحكي : جئت من العدم للتتويج بكأس العالم

2018/07/16 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – تحدث الدولى الفرنسي بنيامين بافارد عن مسيرته فى عالم الساحرة المستديرة التى بدأت من العدم وصولا للتتويج بمونديال 2018.

وقال بافارد : ” لقد جئت من العدم، قبل عامين كنت أتابع مع أصدقائي يورو 2016 كمشجع عادي، وقبل عام لعبت في دوري الدرجة الثانية بألمانيا، والآن اتوج بالبطولة بعدما شاركت فى جميع المباريات “.

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