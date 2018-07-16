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أوريو يستقيل من منصبه رسميًا في إجتماع مجلس إدارة برشلونة
2018/07/16 | 09:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الصحف الكتالوينة الإستقالة الرسمية لأوريو نائب بارتوميو والتي ستُقدم اليوم الأثنين بصورة رسمية خلال إجتماع مجلس الإدارة بعد أن تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية .

وبهذا يكون أوريو هو ثالث نائب يقدم إستقالته بعد مونخي وفيلاروبي ليظل في منصب النيابة كلًا من ميستري وكاردونر بينما  سيقوم بارتوميو ببعض التعيينات الجديدة في المجلس .

هذا ويطرح التساؤل نفسه حول السبب وراء تلك الإستقالات المتعددة والمتكررة في مجلس برشلونة ..

هل هناك إختلاف في السياسات مابين مسئولي النادي ؟ وهل يلقي ذلك بظلاله على مستقبل مجلس بارتوميو ؟

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