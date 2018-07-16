2018/07/16 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والإصلاح.أيها الشعب العراقي الشجاع وأنتم تخوضون معركتكم مع الفساد والفاسدين الذين أوغلوا وتحدوا بكل وقاحة إرادتكم بالحياة الحرة الكريمة، وصبرتم ومنحتم كل ما يمكن أن يتحمله شعب من تضحيات بلا حدود وأستعداد للتعاون من أجل بناء هذا الوطن، فردوا لكم الجميل تفقيرا وتقتيلا وهدرا للثروة الوطنية وللكرامة الإنسانية من أجل أن يتمتعوا هم وأسيادهم من ورا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والإصلاح.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والإصلاح.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).