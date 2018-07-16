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الإتصالات تعلن عن تشغيل تجريبي لخدمة الأنترنت
2018/07/16 | 09:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الإتصالات تعلن عن تشغيل تجريبي لخدمة الأنترنت - وكالة انباء الراي العام

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