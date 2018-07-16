الإحصاء: إنتاج النفط الصيني يتراجع 2.3% على أساس سنوي في حزيران

2018/07/16 | 09:33

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني يوم الاثنين أن إنتاج الصين من النفط الخام تراجع 2.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران إلى 15.85 مليون طن.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام 94.09 مليون طن، بانخفاض اثنين بالمئة عن مستواه قبل عام.

وزاد الاستهلاك المحلي من النفط الخام ثمانية بالمئة في يونيو حزيران مقارنة مع مستواه قبل عام ليصل إلى 49.78 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام 299.61 مليون طن بزيادة 8.9 بالمئة على أساس سنوي.

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