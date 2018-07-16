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الإتصالات تعلن تشغيل تجريبي لخدمة الأنترنت في العراق بشكل مؤقت
2018/07/16 | 09:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الأثنين 16 يوليو 2018 | 09:28 صباحاً

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الإتصالات تعلن تشغيل تجريبي لخدمة الأنترنت في العراق بشكل مؤقت

الإتصالات تعلن تشغيل تجريبي لخدمة الأنترنت في العراق بشكل مؤقت

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