توزيع رواتب خمس وزارات في إقليم كردستان

2018/07/16 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...من المقرر ان يتم اليوم الاثنين ، توزيع رواتب موظفي خمس وزارات في حكومة اقليم كرستان.

وبحسب الجدول الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ، فانه " سيتم اليوم الانتهاء من صرف رواتب تلك الوزارات التي تم الاعلان عنها سابقا.

ووفق الجدول، سيتم اليوم توزيع رواتب وزارات (الاوقاف، الزراعة، الصناعة والتجارة، الثقافة، الاعمار).

وياتي ذلك في وقت لم يتم تحديد موعد صرف راتب موظفي عدد من الوزارات حتى الان، منها وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.انتهى 1

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