مصرف الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلفة المتقاعدين

2018/07/16 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له اليوم الاثنين:" انه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين لنحو 654 متقاعد كما تم صرف سلفة المتقاعدين العسكريين لنحو 1061 متقاعد".وأوضح البيان "ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".انتهى د.م

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