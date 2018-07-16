عودة خدمة الانترنت الى العراق بعد إنقطاع دام لأكثر من 48 ساعة

2018/07/16 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت وزارة الاتصالات أوضحت "ان سبب الضعف العام والانقطاع شبه التام لخدمة الانترنت الذي شهدته أغلب المدن العراقية،منذ السبت الماضي، نتيجة صيانة وادخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة والذي حصل تزامناً مع التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع".وذكر مصدر في الوزارة في تصريح صحفي :"إنه لا يوجد قطع متعمد بل هناك ضعف في الخدمة ونعمل منذ فترة على على إدخال الخط الناقل الوطني الجديد للخدمة".انتهى د.م

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