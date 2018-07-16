رئيس نابولي: كريستيانو كان قريباً من الانضمام إلينا

2018/07/16 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس نادي نابولي الإيطالي أوريليو دي لاورينتس، أن وكيل أعمال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الجديد والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، عرض خدمات موكله على نادي نابولي، لكن الإدارة قررت عدم المضي قدماً في الصفقة لأسباب مالية.وقال في حديث صحافي: "تم عرض رونالدو على نابولي، وكيل أعماله مينديز اتصل بي، كنا نخطط لتقديم عرض وكنا سندفع لرونالدو جزء من الاموال التي ستأتي بعد قدومه، لكن لا يمكننا تحمل 350 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس، كنا سنخاطر بالسير نحو النادي إلى الإفلاس".

يذكر أن رونالدو انتقل إلى اليوفنتوس مقابل 112 مليون يورو من نادي ريال مدريد، وسيتلقى راتب سنوي قدره 30 مليون يورو سنوياً بعقد يمتد لمدة أربعة مواسم.

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