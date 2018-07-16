رئيسة كرواتيا تعلّق على خسارة لقب المونديال

2018/07/16 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش دعم وتشجيع منتخب بلادها حتى بعد خسارته لقب المونديال، وهنأت لاعبي المنتخب في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك" على أدائهم البطولي.وعلّقت كوليندا على خسارة منتخب بلادها في المباراة النهائية ب‍كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2، حيث نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لمنتخبها الوطني وقالت: "أحسنتم، وقاتلتم كالأسود..لقد كتبتم التاريخ..نحن فخورون بكم".

وكانت الرئيسة الكرواتية قد أعربت عن شكرها ل‍روسيا على الترحيب الحار وحسن الضيافة في المونديال، حيث أشارت: "تحية للمشجعين الروس.



بالنيابة عن المشجعين الكروات، أشكر روسيا على الترحيب الحار.



أنتم مضيفون رائعون".ودعت كوليندا الجماهير الروسية لتشجيع منتخب بلادها في المباراة النهائية، قبل أن تبدأ بترديد بعض الأهازيج مع المشجعين الذين كانوا برفقتها، وقبيل المباراة النهائية، أهدت الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قميصا لمنتخب بلادها مطبوع على ظهره اسم "بوتن".

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