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إبراهيموفيتش يدعم بوجبا ضد الانتقادات
2018/07/16 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداددعم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد السابق، زميله الفرنسي بول بوجبا، ضد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.وقاد بوجبا الديوك الفرنسية، للانتصار 4-2 على كرواتيا وحصد لقب مونديال روسيا.

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