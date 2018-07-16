إبراهيموفيتش يدعم بوجبا ضد الانتقادات

2018/07/16 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداددعم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد السابق، زميله الفرنسي بول بوجبا، ضد الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.وقاد بوجبا الديوك الفرنسية، للانتصار 4-2 على كرواتيا وحصد لقب مونديال روسيا.

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