مالية كردستان تخصص 17% من واردات وزارة البلديات لتطوير قطاع السياحة

2018/07/16 | 09:37

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وافقت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان ،الاثنين، على صرف نسبة 17% من واردات وزارة البلديات والسياحة لتطوير قطاع البلديات والسياحة في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "قررت اعادة 83% من واردات وزارة البلديات والسياحة لمصروفات الوزارة الى خزينة الحكومة وصرف 17% من واردات الوزارة لتطوير قطاع البلديات والسياحة".

وسيتم العمل بالقرار اعتبارا من 1 تموز وحتى 31 كانون الثاني من هذا العام مع توضيح آلية الصرف.

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