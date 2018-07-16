الحسيني :التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالخدمات هي حق مشروع للمواطنين

2018/07/16 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اكد المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني ان التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالخدمات ، هي حق مشروع للمواطنين..



وقال الحسيني ان الاميركان ومنذ العام ألفين وثلاثة ،

هم من يتحمل المسؤولية المباشرة عن تردي الاوضاع في العراق وتعطيل انجاز المشاريع الخدمية والإستراتيجية ,

لافتا الى وجود مندسين في التظاهرات ، يحاولون حرف هذا الحراك عن مساره بدعم واوامر اميركية سعودية مباشرة , واضاف المتحدث باسم كتائب حزب الله ، ان الحكومة العراقية مطالبة بحماية المواطنين ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة ...

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