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الرافدين يعلن صرف سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين
2018/07/16 | 09:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن صرف وجبة جديدة من سلفة المتقاعدين المدنيين والعسكريين البالغة ثلاثة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المصرف في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين لنحو 654 متقاعدا كما تم صرف سلفة المتقاعدين العسكريين لنحو […]

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