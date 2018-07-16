الرافدين يعلن صرف سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2018/07/16 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن صرف وجبة جديدة من سلفة المتقاعدين المدنيين والعسكريين البالغة ثلاثة ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .وقال المصرف في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه “تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين لنحو 654 متقاعدا كما تم صرف سلفة المتقاعدين العسكريين لنحو […]

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