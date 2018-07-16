السومة وعثمان يتخلفان عن بعثة الأهلي المتجهة للنمسا

2018/07/16 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر غادرت بعثة الأهلي السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، مدينة جدة متجهة إلى النمسا لخوض معسكر إعداد، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

البعثة تكونت من 32 لاعبا، فيما تم استبعاد كل من منصور الحربي وتيسير الجاسم وأحمد الرحيلي وأحمد الزين ومصطفى بصاص.

#مغادرة_الأسود_إلى_النمسا#فمان_الله_يا_مسافر pic.twitter.com/CclY9vKFoW

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) ١٦ يوليو ٢٠١٨جويدي يستقر على قائمة الأهلي السعودي لمعسكر النمسا

الثنائي ماهر عثمان والسوري عمر السومة تخلفا أيضا عن مرافقة البعثة في رحلتها، بسبب عدم صدور تأشيرات دخولهما إلى النمسا بعد، ومن المقرر أن يلحقا بالفريق فور وصولها خلال الساعات القليلة المقبلة.

معسكر الراقي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله ثلاث مباريات ودية، يستعد بهم للموسم الجديد.

ويستهل الأهلي مشواره في الدوري بمواجهة التعاون، المقرر إقامتها في الأول من سبتمبر المقبل.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ يوليو ٢٠١٨

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