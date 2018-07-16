الاتصالات: خط الانترنت تعرض الى التخريب

2018/07/16 | 09:46

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن تعرض خط الانترنت الرئيسي باتجاه محافظة ميسان إلى التخريب، مشيرا إلى أن الكوادر المتخصصة تعمل على اعادته الى الخدمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حازم القيسي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الخط الرئيس للانترنت باتجاه محافظة ميسان تعرض الى التخريب عند الساعة الواحد صباحاً”، مبينا أن “الخط المذكور تم اصلاحه في الساعة العاشرة صباحاً، لكنه تعرض الى التخريب مرة اخرى بعد ساعة من اعادته للعمل، مما ادى الى توقف الخدمة”.

ونفى القيسي ان “تكون خدمة الانترنت قد تم ايقافها بسبب التظاهرات التي تجري في اغلب المحافظات الجنوبية”، مشيرا إلى أن “الكوادر المتخصصة والهندسية تعمل على اعادة الخدمة في اقرب وقت ممكن”.

وكانت خدمة الانترنت قد انقطعت خلال اليومين الماضيين دون معرفة الاسباب بالتزامن مع التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها محافظات الوسط والجنوب.



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