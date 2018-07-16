دراسة: الأسماك الدهنية تقي من سرطان العظام

2018/07/16 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

كشفت دراسة أميركية حديثة بأن الأغذية التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا3 وعلى رأسها الأسماك الدهنية، لها تأثيرات مضادة لأكثر سرطانات العظام شيوعًا وهو الساركوما العظمية.

وقال الدكتور أديتي داس، قائد فريق البحث، إن “الأحماض الدهنية لها خصائص مضاد للالتهابات وتقلل من الألم، لكن الدراسة اكتشفت أنها مضادة للسرطان وتوقف الخلايا السرطانية من الانتشار،والساركوما العظمية هو ورم سرطاني ينشأ في العظام، ويعد من أكثر سرطانات العظام شيوعًا وأكثرها انتشاراً لدى الأطفال، ويظهر عادةً قبيل سن العاشرة وعند المراهقين والبالغين، ويزيد معدله بنسبة تصل إلى الضعف عند الذكور عنه لدى الإناث.”

ومن المعتاد أن ينشأ الورم بالعظام المحيطة بالركبة بصفة خاصة، وكثيرًا ما ينتقل إلى الرئتين، حيث أن حوالي 80% من حالات انتقال الورم تكون إلى الرئتين.

وفي دراسة أجريت على الفئران المصابة بالمرض، اكتشف الفريق أن الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 ساعدت على عرقة نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

واضاف باحثون، أن “الأحماض الدهنية أوميغا 3 غنية بمركبات تسمى “الإيبوكسيدات” لها خصائص مضادة للالتهابات، وتستهدف الأورام السرطانية في العظام، وتساعد على عدم انتشارها وانتقالها إلى الرئة”.

وتستخلص تلك الأحماض من مصادر نباتية مثل بذور الكتان والزيوت مثل زيت الصويا والكانولا، أو من الأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والماكريل والسردين والسالمون، زيت السمك والطحالب.



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