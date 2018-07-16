الهاشمي: جهات دخلت على خط التظاهرات من اجل التصعيد وتسقيط الخصوم

2018/07/16 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، الاثنين ، دخول جهات إقليمية وسياسية على خط التظاهرات وزج عناصرها للقيام بإعمال تخريبية من اجل تصعيد الأمور وتسقيط الخصوم.

وقال الهاشمي لـ/لمعلومة/ إن “التظاهرات حق مشروع وفق الدستور وجميع مطالب المتظاهرين في البصرة وباقي المحافظات مشروعة وأثبتت سلميتها”.

وأضاف أن “هناك جهات سياسية وإقليمية دخلت على خط التظاهرات في البصرة لإغراض التصعيد وعدم استقرار البلاد”، مبينا ان “الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية وتأخير تشكيل الحكومة وتسقيط الخصوم”.

وتابع الهاشمي، أنه “مالم تتخذ الحكومة إجراءات وحلول سريعة لمطالب المتظاهرين فان الأمور تتجه نحو التصعيد أكثر في ضل وجود من ينفذ أجندات إقليمية بحرق المؤسسات العامة من بينها الحقول النفطية ومطار النجف لغرض تهديم البنى لتحتية”.انتهى/25م

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