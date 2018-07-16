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مصر توافق على منح جنسيتها مقابل 7 ملايين جنيه
2018/07/16 | 09:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وافق مجلس النواب المصري على منح الأجانب المقيمين في مصر الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية حدها الأدنى سبعة ملايين جنيه.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، في تصريحات صحفية، أن الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى، مبينا أن هذا القرار لا يشكل خطرا على مصر، حيث أن المجتمع المصري يصهر كل شخص ينضم إليه، ولا يمكن أن يهتز بصورة أو بأخرى وفق تعبيره.

و قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري اللواء كمال عامر، ان القانون يتماشى مع المصالح المصرية، وليس به أي خلل يؤثر على الأمن القومي، بل انه داعم له في الجانب الاقتصادي.

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