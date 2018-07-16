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فيديو| لبنان تحيي ذكرى اغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني
2018/07/16 | 11:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

تحيي العاصمة اللبنانية بيروت والمخيمات الفلسطينية الذكرى السادسة والأربعين لاغتيال الأديب والمفكر الفلسطيني غسان كنفاني الذي استشهد في 1972 بمنطقة الحازمية.

مزيد من التفاصيل في سياق تقرير ليلى خليل مراسلة قناة الغد من بيروت.

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