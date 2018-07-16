الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


تعزيزات عسكرية لتأمين السجون جنوب العراق
2018/07/16 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادذكرت صحيفة خليجية، ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى جنوب العراق لحماية السجون، مبينة ان ذلك جاء تحسبا لاقتحامها من قبل متظاهرين غاضبين.واضاف ان "أمن السجون في خطر، وقد يقدم المتظاهرون على اقتحامها وإطلاق السجناء، ما قد يتسبب بحدوث حالة فوضى خطيرة"، مشيرا الى ان "التعزيزات الكبيرة تركزت على السجنين المركزيين في البصرة وذي قار، فضلا عن تأمين السجون الأخرى في بقية المحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعزيزات عسكرية لتأمين السجون جنوب العراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعزيزات عسكرية لتأمين السجون جنوب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ترامب:العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا “لم تكن أسوأ من الآن”
⋙ حادث دهس في ايران يتسبب بمصرع واصابة خمسة زوار مشاية من الناصرية الى الرضا (ع)
⋙ افتتاح العام الدراسي بصورة استثنائية في الخان الأحمر تحديا لقرار الهدم
⋙ واع / التخطيط : التعداد السكاني في العراق عام 2020 وينفذ بصيغة الكترونية
⋙ بيليه يُمازح مبابي والأخير يرد .!
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| لبنان تحيي ذكرى اغتيال الأديب الفلسطيني غسان كنفاني
⋙ بالفيديو.. حرق مقار الاحزاب بمحافظة المثنى
⋙ بالصور: مئات الآلاف من الفرنسيين يحتفلون بالفوز بكأس العالم
الأكثر شيوعا