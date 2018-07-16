تعزيزات عسكرية لتأمين السجون جنوب العراق

2018/07/16 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادذكرت صحيفة خليجية، ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت الى جنوب العراق لحماية السجون، مبينة ان ذلك جاء تحسبا لاقتحامها من قبل متظاهرين غاضبين.واضاف ان "أمن السجون في خطر، وقد يقدم المتظاهرون على اقتحامها وإطلاق السجناء، ما قد يتسبب بحدوث حالة فوضى خطيرة"، مشيرا الى ان "التعزيزات الكبيرة تركزت على السجنين المركزيين في البصرة وذي قار، فضلا عن تأمين السجون الأخرى في بقية المحافظات".

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