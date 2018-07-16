مصدر: انتهاء عملية ثأر الشهداء الثانية لتعقب خلايا داعش في حوض العظيم

2018/07/16 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر أمني في ديالى، الاثنين، بانتهاء عملية "ثأر الشهداء الثانية" لتعقب خلال تنظيم "داعش" في حوض العظيم شمالي المحافظة، مؤكداً تحقيق أهداف العملية.وكانت عمليات ديالى أعلنت قبل أربعة أيام عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" في حوض العظيم.

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