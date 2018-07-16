البرلمان الكويتي يجتمع على خلفية الاحتجاجات الشعبية في العراق

2018/07/16 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

من المقرر أن يعقد مكتب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اجتماعاً، غداً الثلاثاء، بحضور حكومي لمناقشة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات عراقية.فيما أبدى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، استعداد بلاده تقديم كل الدعم لبغداد، لتجاوز ما تمر به من أحداث على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها محافظات جنوبي البلاد.وقبل أسبوع، بدأت الاحتجاجات في العراق من محافظة البصرة، وامتدت لاحقاً إلى محافظات أخرى، منها المثنى وميسان والديوانية وذي قار، وتطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد. وأعرب أمير الكويت، في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس، عن أمله بأن "يسود العراق الأمن والسلام، وأن يسعى نحو توحيد صفوفه وتكاتف أبنائه وتظافر كافة الجهود، سعياً لتحقيق كل ما فيه الخير والصالح له وشعبه، وأن يتمكن البلد الشقيق من تجاوز هذه الظروف". وتفقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، السبت الماضي، الحدود الشمالية لبلاده، للوقوف على جاهزية القوات والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش على وقع احتجاجات العراق.رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تجاوب مع المطالبات، وأعلن، أمس، عقد اجتماع لمكتب المجلس، غدا، بحضور الحكومة ومن يرغب من النواب، لمناقشة الأحداث والتطورات الأخيرة التي يشهدها العراق.وقال الغانم، في تصريح صحفي، أن "هذا الاجتماع جاء بناء على طلب مجموعة من النواب للاطلاع على آخر التطورات العراقية".وأضاف أن "الحكومة ستحضر ممثلة برئيس مجلس الوزراء بالإنابة، صباح خالد الحمد الصباح، والوزراء المعنيين، بمن فيهم وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، لمعرفة آخر التطورات، والوقوف على استعدادات الكويت لمواجهة كل الاحتمالات".

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