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شركة الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها في مطار النجف
2018/07/16 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شركة الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها في مطار النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/16 | 11:14.

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