‏الحكم بعدم دستورية تخصيص مبلغ للمفوضية العليا لحقوق الانسان ضمن الموازنة العامة

2018/07/16 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عدم دستورية تخصيص مبلغ للمفوضية العليا لحقوق الانسان ضمن الموازنة العامة.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى المقامة من مجلس الوزراء بالطعن بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018، وكانت احدى فقرات ذلك الطعن تنص على قيام مجلس النواب بتخصيص مبلغ إلى المفوضية العليا لحقوق الانسان نفقات لها بحدود (26) مليار دينار".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذا النص تم وضعه في الموازنة من قبل مجلس النواب دون الرجوع إلى مجلس الوزراء وفق ما تلزمه المادة (62/ ثانياً) من الدستور وبناء عليه قررت الحكم بعدم دستورية المادة موضوع الطعن".‏

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