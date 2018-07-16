2018/07/16 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاى كورة – ارتسمت علامات الحزن على وجه النجم الكرواتى السابق ورئيس الاتحاد المحلى للعبة، دافور سوكر لخسارة منتخب بلاده للقب مونديال 2018.

وقال سوكر :” المنتخب الأفضل فاز، وانا فخور بما حققناه فلقد تلقينا التهاني من كل مكان بالعالم على الأداء الجيد، نحن قانعون بالمركز الثاني ولكننا كنا نستحق أكثر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوكر : المنتخب الأفضل فاز) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوكر : المنتخب الأفضل فاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).