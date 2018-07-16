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سوكر : المنتخب الأفضل فاز
2018/07/16 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ارتسمت علامات الحزن على وجه النجم الكرواتى السابق ورئيس الاتحاد المحلى للعبة، دافور سوكر لخسارة منتخب بلاده للقب مونديال 2018.

وقال سوكر :” المنتخب الأفضل فاز، وانا فخور بما حققناه فلقد تلقينا التهاني من كل مكان بالعالم على الأداء الجيد، نحن قانعون بالمركز الثاني ولكننا كنا نستحق أكثر”.

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