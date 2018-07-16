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بوجبا يشاكس مشجعي منتخب إنجلترا أثناء إحتفاله بلقب المونديال
2018/07/16 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – شاكس بوجبا مشجعي المنتخب الإنجليزي خلال البث المباشر الذي قام به على الإنستجرام حول فوز المنتخب الفرنسي لكأس العالم حيث غني ” إنه يعود للمنزل ” في إشارة لأغنية خاصة بمنتخب إنجلترا .

هذا وقد اعتذر بوجبا خلال البث بأنه لم يقصد الإساءة لكنه عاد ليغني الأغنية من جديد ثم عقب بأنه كان يمزح فقط ليس إلا قبل أن يستكمل البث في الرقص والغناء احتفالًا بفوز منتخب بلاده بالبطولة .

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