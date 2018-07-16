مايتبقى على الإعلان الرسمي لإنتقال بالوتيلي لمارسيليا .!

2018/07/16 | 11:14

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هاي كورة – يقترب بالوتيلي بصورة كبيرة من التعاقد مع اوليمبيك مارسيليا خلال فترة الإنتقالات الحالية حيث أفادت المصادر الفرنسية بأنه قد تم الإتفاق بين مارسيليا ونيس على الصفقة .

هذا وقد تم تخفيض قيمة بالوتيلي عن العشرة ملايين يورو لتسهيل إتمام الإنتقال الذي حال كان أكيدًا فلن يتبقى سوى بعض المطالب الخاصة للاعب ووكيله رايولا من أجل التوقيع الرسمي .

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