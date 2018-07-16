أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات

2018/07/16 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع انحسار المخاوف من تعطل بعض الإمدادات واستئناف الموانئ الليبية لأنشطتها التصديرية، بينما يترقب التجار زيادات محتملة في إمدادات روسيا ومنتجي نفط آخرين.

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