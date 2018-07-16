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أنقرة: التقارير عن انسحاب
2018/07/16 | 11:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت وزارة الخارجية التركية، انسحاب المقاتلين الأكراد من مدينة منبج شمال غرب سوريا، بـ "شكل كامل"، مشيرة إلى استمرار انسحاب عناصر وحدات حماية الشعب من الخط الذي تنفذ فيه الدوريات.

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