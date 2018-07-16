قرويون في إندونيسيا يقتلون قرابة 300 تمساح في هجوم انتقامي

2018/07/16 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في إندونيسيا إن قرويين مسلحين بسكاكين ومطارق وهراوات ذبحوا 292 تمساحا انتقاما من مقتل رجل هاجمه تمساح في مزرعة لتربية التماسيح

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