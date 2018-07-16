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سجناء البحرين يطلقون نداءً عاجلاً لإيقاف الانتهاكات
2018/07/16 | 11:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اطلق سجناء الرأي بسجن جو المركزي نداءً عاجلاً لإيقاف الانتهاكات المتصاعدة ضدهم من قبل إدارة السجن.

وذكرت معلومات نشرتها منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن منتسبي الأجهزة الأمنية اقتحموا مبنى رقم ثلباثة عشر بالسجن وقاموا بمصادرة كافة حاجياتهم من كتب ودفاتر وأقلام وملابس ، وكشفت المعلومات عن وجود ما لا يقل عن ثماني حالات تسمم بسبب سوء الأطعمة المقدمة في السجن.

من جهته ، دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان للمشاركة في حملة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن معاناة سجناء الرأي في البحرين.

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