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هجوم للكيان الصهيوني على موقع سوري بريف حلب
2018/07/16 | 11:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شن الكيان الصهيوني عدواناً جديداً على الاراضي السورية، إستهدف أحد المواقع العسكرية الواقعة شمال مطار النيرب بريف حلب شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري سوري ان الموقع إستهدف  بثمانية صواريخ، و أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت اربعة منها قبل وصولها إلى الهدف، موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولم تتسبب بأي أضرار بشرية.

ويتزامن العدوان الجديد مع تقدم الجيش السوري في ريف درعا الغربي باتجاه ريف مدينة القنيطرة ، وهي المنطقة المحاذية لمنطقة فصل القوات بين الجيش السوري والقوات الصهيونية في الجولان المحتل.

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